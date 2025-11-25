ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил стартира конкурсът за коледна украса
© Фокус
В надпреварата могат да участват всички жители на Кюстендил, като изпратят две снимки на украсените си обекти – независимо дали става дума за еднофамилна жилищна сграда, многофамилна обществена сграда или обществена сграда/обект за хранене и развлечение. Снимките трябва да бъдат изпратени на koleda@kyustendil.bg до 18 декември 2025 г., като задължително се посочват административният адрес на обекта, името и фамилията на собственика или наемателя и телефон за връзка.
Всички получени снимки ще бъдат публикувани в специален албум във Facebook страницата на Община Кюстендил, където най-красивата външна украса ще бъде определена чрез броя събрани харесвания в периода 19–28 декември.
Победителите ще бъдат обявени на 30 декември 2025 г. по време на празничната програма на площад "Велбъжд“, а отличията ще включват парична награда и плакет за всяка категория, като при еднофамилната жилищна сграда към наградите се добавя и използване на украсата в официалната коледна картичка на общината.
Община Кюстендил призовава всички жители да се включат и да направят празничната атмосфера в града още по-впечатляваща и обединяваща.
