В Кюстендил спират временно минералната вода
Автор: Венцислав Илчев 07:22Коментари (0)39
© Фокус
Архив
Топлата минерална вода в Кюстендил ще бъде временно спряна в част от града, предаде "Фокус“. Причината е продължаващото изпълнение на проект за реконструкция на магистрален водопровод за минерална вода от основния водоизточник (сондаж 1-БУ и сондаж №5) до разпределителна шахта на улица "Демокрация“.

Спирането на водоподаването важи за централната част на града и жилищен комплекс "Бузлуджа“. Периодът на спиране е от днес в 7.30 часа до 16.00 часа на 11 ноември.

Реконструкцията обхваща главния водопровод от кооперативния пазар по улиците "Пауталия“, "Цар Освободител“ и "Търговска“ до главната разпределителна шахта на улица "Демокрация“. С ремонтните дейности ще се гарантира по-добро и надеждно снабдяване с минерална вода.






