В Кюстендил предстои провеждането на форума "Висше образование в България“, предаде. Събитието ще се състои на 19 февруари от 13.00 до 15.30 часа в конферентната зала на парк-хотел "Кюстендил“.Инициативата е на Центъра за кариерно ориентиране към ОДК и се реализира с подкрепата на Община Кюстендил и Регионалното управление на образованието. Форумът се организира за седма поредна година.Основната му цел е да подпомогне младите хора от общината при избора на бъдещо професионално направление, да затвърди вече направения избор или да им даде възможност да открият нови перспективи след срещи с представители на висши учебни заведения.По време на събитието представители на водещи университети в България ще консултират ученици и родители по въпроси, свързани с приема, обучението и бъдещата професионална реализация. Форумът предоставя възможност бъдещите студенти да се запознаят на място със специалностите, условията за обучение и перспективите за кариерно развитие.