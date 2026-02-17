ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил ще се проведе форум "Висше образование в България"
Инициативата е на Центъра за кариерно ориентиране към ОДК и се реализира с подкрепата на Община Кюстендил и Регионалното управление на образованието. Форумът се организира за седма поредна година.
Основната му цел е да подпомогне младите хора от общината при избора на бъдещо професионално направление, да затвърди вече направения избор или да им даде възможност да открият нови перспективи след срещи с представители на висши учебни заведения.
По време на събитието представители на водещи университети в България ще консултират ученици и родители по въпроси, свързани с приема, обучението и бъдещата професионална реализация. Форумът предоставя възможност бъдещите студенти да се запознаят на място със специалностите, условията за обучение и перспективите за кариерно развитие.
