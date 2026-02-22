ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил ще решават за състава на РИК
Консултациите ще започнат днес от 10.00 часа в залата на втория етаж в сградата на Областната администрация.
Партиите и коалициите следва да представят писмени предложения за състава на РИК, както и за резервни членове, които да заместват предложените лица в предвидените от закона случаи, включително когато член на комисията не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни.
За предходните парламентарни избори съставът на Районната избирателна комисия беше от 13 души – председател, секретар, двама заместник-председатели и деветима членове.
