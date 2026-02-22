В Кюстендил ще се проведат консултации за състава на Районната избирателна комисия (РИК), която ще подготви и организира произвеждането на изборите за народни представители, насрочени за 19 април 2026 година, предадеКонсултациите ще започнат днес от 10.00 часа в залата на втория етаж в сградата на Областната администрация.Партиите и коалициите следва да представят писмени предложения за състава на РИК, както и за резервни членове, които да заместват предложените лица в предвидените от закона случаи, включително когато член на комисията не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни.За предходните парламентарни избори съставът на Районната избирателна комисия беше от 13 души – председател, секретар, двама заместник-председатели и деветима членове.