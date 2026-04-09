Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов съобщи, че е получен сигнал от училищен директор, в който се посочва, че енергийни напитки се продават на непълнолетни, предаде ФОКУС.
Институциите реагираха , а кметът напомни на собствениците на магазини, заведения, денонощни обекти и всички търговски места, където се предлагат енергийни напитки и тютюневи изделия, че това е забранено по закон.
Във връзка със сигнала е проведена среща с представители на МВР, Районната прокуратура, Комисията за борба с противообществените прояви, Комисията за превенция на наркотичните вещества, директорите на училища и Държавната агенция за закрила на детето. Започват проверки, като при установяване на нарушения ще бъдат налагани санкции.
Общината е изпратила писмо и до наемателите на общински имоти, върху които са разположени вендинг машини. В него се подчертава, че продажбата на енергийни напитки и тютюневи изделия на непълнолетни е забранена.
"Ако установим, че след като са били информирани, някой съзнателно е решил да наруши закона, няма да се поколебаем да развалим договора. Имаме клауза, която ни позволява да прекратим договор за общински имот в рамките на един месец с предизвестие“, заяви Огнян Атанасов.
Началникът на сектор "Охранителна полиция“ към РУ Кюстендил, гл. инспектор Владимир Йорданов, посочи, че при установяване на нарушения глобите могат да достигнат до 2000 евро.
