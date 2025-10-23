ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Кюстендил ще отбележат свята годишнина с фотодокументална изложба
Изложбата ще бъде открита на 24 октомври от 11.00 часа в двора на храм "Св. вмчк Димитър Солунски“.
Експозицията представя 160-годишния път на храма – неговото изграждане, дарители и ролята му като пазител на вярата, просветата и българския дух.
"С изложбата отбелязваме 160-годишнината от освещаването на основния камък на черквата. Това се е случило на 18 юни 1865 година. Това е датата, записана на заглавната страница на кондиката. Най-ранните данни в нея са от 1864 година. Тогава са описани дарените суми за построяването на храма. През 1865 година е направен избор на епитропи“, разказа началникът на Държавен архив – Кюстендил Албена Георгиева.
По думите ѝ са подбрани емблематични и интересни части от архивната история на православния храм, които са дигитализирани и са представени върху самите табла на изложбата.
