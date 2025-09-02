Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В Кюстендил ще обсъждат изпълнението на общинския бюджет
Автор: Венцислав Илчев 09:23Коментари (0)24
© Фокус
Архив
В Кюстендил насрочиха обществено обсъждане на изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2024 година и състоянието на общинския дълг, предаде "Фокус“. Обсъждането е на основание Закона за публичните финанси и в изпълнение на действащата наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кюстендил. То е насрочено от председателя на Общински съвет – Кюстендил за 10 септември от 17.30 часа в заседателната зала на Общината.

В прихода на бюджета на Община Кюстендил, заедно с преходните остатъци от 2023 година, са постъпили общо 121 156 459 лева. Приходите се делят на приходи с държавен характер, които възлизат на 85 936 850 лвева и приходи с общински характер в размер на 35 219 609 лева.

Общото изпълнение на плана на данъчните приходи е 105%, спрямо 97,60% за предходната година. Неданъчните приходи са реализирани в размер на 19 595 698 лв., като в сравнение с 2023 г. тези приходи са с 568 281 лв. повече или 2,99%. Изпълнението на годишния план е 98%. Събраните приходи от общинска собственост възлизат на 3 999 141 лв., при годишен план 3 797 000 лв., изразено в проценти изпълнението е 90%. Събраните приходи от общински такси са в размер на 6 551 959 лв. при годишен план 6 750 570 лв., изразен в проценти 95%. Спрямо същия период на предходната година са събрани повече такси в размер на 2 432 849 лв.

Общите разходи по бюджета на община Кюстендил към 31.12.2024 г. са в размер на 109 998 654 лв., като в сравнение с 2023 г. има ръст от 20 512 329 лева, което е 22.92%.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
20:54 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
09:54 / 01.09.2025
Военнослужещи от Сухопътните войски и днес участват в гасенето на пожара в Рила
Военнослужещи от Сухопътните войски и днес участват в гасенето на пожара в Рила
12:44 / 31.08.2025
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
14:59 / 01.09.2025
Актуални теми
Колективната отбрана на Европа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Земетресение в Афганистан
Катастрофи в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: