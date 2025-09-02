В Кюстендил ще обсъждат изпълнението на общинския бюджет

© Фокус Архив В Кюстендил насрочиха обществено обсъждане на изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2024 година и състоянието на общинския дълг, предаде "Фокус“. Обсъждането е на основание Закона за публичните финанси и в изпълнение на действащата наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кюстендил. То е насрочено от председателя на Общински съвет – Кюстендил за 10 септември от 17.30 часа в заседателната зала на Общината.



В прихода на бюджета на Община Кюстендил, заедно с преходните остатъци от 2023 година, са постъпили общо 121 156 459 лева. Приходите се делят на приходи с държавен характер, които възлизат на 85 936 850 лвева и приходи с общински характер в размер на 35 219 609 лева.



Общото изпълнение на плана на данъчните приходи е 105%, спрямо 97,60% за предходната година. Неданъчните приходи са реализирани в размер на 19 595 698 лв., като в сравнение с 2023 г. тези приходи са с 568 281 лв. повече или 2,99%. Изпълнението на годишния план е 98%. Събраните приходи от общинска собственост възлизат на 3 999 141 лв., при годишен план 3 797 000 лв., изразено в проценти изпълнението е 90%. Събраните приходи от общински такси са в размер на 6 551 959 лв. при годишен план 6 750 570 лв., изразен в проценти 95%. Спрямо същия период на предходната година са събрани повече такси в размер на 2 432 849 лв.



Общите разходи по бюджета на община Кюстендил към 31.12.2024 г. са в размер на 109 998 654 лв., като в сравнение с 2023 г. има ръст от 20 512 329 лева, което е 22.92%.