Най-голям дял от свободните позиции на пазара на труда в Кюстендил са обявени в сферата на водоснабдяването, канализацията и управлението на отпадъци (23%), следвани плътно от преработващата индустрия (22%), посочва ФОКУС, позовавайки се на данни на бюрото по труда в града.

Сериозно търсене на кадри се отчита още в хотелиерството и ресторантьорството (10,6%), търговията и ремонта на автомобили (8,6%), както и във финансовия и застрахователния сектор (7,7%). Стабилен дял в предлагането на работа заемат държавното управление, здравеопазването и образованието.

През март работодателите в региона са търсили най-активно хора за позиции, които не изискват специална квалификация. Веднага след тях обаче се нареждат квалифицираните работници, сред които металурзи, машиностроители, електротехници, както и специалисти в производството на храни, облекло и дървени изделия. Сферата на строителството също остава сред водещите по брой заявени работни места.

Сред най-търсените професии през месеца се открояват още социалните асистенти и персоналът, полагащ грижи за хора, продавачите, операторите на машини и преподавателите. Бизнесът в Кюстендил е изпитвал нужда и от стопански служители, както и от водачи на моторни превозни средства – позиции, които са от ключово значение за функционирането на местната икономика.