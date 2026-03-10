ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил се проведе съвместно обучение за професионално ориентиране
Обучението се състоя в залата на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“ и беше организирано съвместно от Дирекция "Бюро по труда“ – Кюстендил и Център за кариерно ориентиране – Кюстендил.
Кариерните консултанти Даниела Пейчева и Красимир Милчев представиха презентация на тема "Професиите на бъдещето“. Целта беше учениците да се запознаят с актуалните и перспективни професии, да разграничават модата от реалните тенденции на пазара на труда и да развиват стратегическо мислене при избора на бъдеща професия.
От страна на Дирекция "Бюро по труда“ участие взеха директорът Любослава Христова-Даскалова, началникът на отдел "Посреднически услуги“ и EURES асистент Мариела Стоянова, както и кейс мениджърът Бетина Величкова. Те представиха лекция на тема "Предлагани услуги от Бюрото по труда. Права и задължения на търсещото работа лице“.
По време на срещата Мариела Стоянова запозна учениците и с възможностите за професионална мобилност чрез европейската мрежа EURES.
Събитието е част от инициативите на институциите, насочени към подкрепа на младите хора при ориентацията им в избора на бъдеща професия и реализацията им на пазара на труда.
