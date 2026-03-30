Община Кюстендил предлага въвеждането на ясни и прозрачни критерии за безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на социално уязвими жители, предаде. Целта е по-справедливо разпределение на ограничен ресурс и подпомагане на най-нуждаещите се.Дейностите по премахване на опасни, изсъхнали или болни дървета на територията на общината се извършват регулярно, като добитата дървесина често се използва за отопление. С решение от 2022 г. Общинският съвет вече е дал съгласие тя да се предоставя според качествата ѝ, като негодната за строителство дървесина се насочва приоритетно към социални и общински нужди.През 2025 г. безплатни дърва за огрев са получили 90 нуждаещи се лица след подадени заявления и извършени проверки. Поради увеличения интерес обаче, приемът на нови заявления е бил временно преустановен още през септември.С новото предложение се предвижда подпомагането да бъде насочено към хора в затруднено социално и материално положение, които не разполагат с достатъчно средства за отопление през зимата. Сред основните критерии са постоянен или настоящ адрес в общината, липса на получавана целева помощ за отопление и принадлежност към уязвими групи.Право на подпомагане ще имат самотно живеещи възрастни хора над 65 години с минимални доходи, лица с трайни увреждания над 70% и граждани, пострадали от извънредни ситуации като пожари или природни бедствия. Допълнително условие е кандидатите да не притежават горски ресурси за самостоятелен добив на дървесина.Предвижда се максималното количество дърва за огрев да бъде до 4 кубически метра годишно за домакинство, в зависимост от наличните количества. Подборът на правоимащите ще се извършва от специално назначена комисия, а транспортирането ще се осъществява с техника на общинското предприятие "Чистота“.