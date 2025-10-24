В Кюстендил пристигнаха първите творби за конкурса "В страната на Справедливостта"

© Окръжен съд - Кюстендил В Окръжен съд – Кюстендил постъпиха първите творби от участници в Областния ученически конкурс "В страната на Справедливостта 2025 г.“, съобщиха от институцията. Ученици от областта вече изпращат своите литературни произведения – приказки и стихотворения, както и рисунки и фотографии.



Конкурсните материали трябва да бъдат получени до 3 ноември (включително). Те могат да бъдат изпращани на адресите на съдилищата в областта – Окръжен и Районен съд – Кюстендил (гр. Кюстендил 2500, ул. "Гороцветна“ №31) и Районен съд – Дупница (гр. Дупница 2600, ул. "Николаевска“ №15), както и по електронен път на e-mail: press@kos-bg.eu.



Тазгодишното издание на конкурса предизвиква креативните ученици с нова категория – "Фотография – Снимай Справедливостта“. Снимките могат да бъдат цветни или черно-бели, с размери от 2400 до 3500 пиксела по дългата страна и максимален размер на файла до 8 MB. Фотографиите трябва да бъдат разпечатани във формат А4 и предадени на директора на училището, а също така изпратени по електронен път на посочения адрес. В писмото трябва да бъдат посочени: трите имена на автора, възраст, клас, училище, школа, ръководител, телефон и e-mail.



Освен новата фотографска категория, участниците могат да се включат и в традиционните раздели – "Изобразително изкуство“ и "Литературно творчество“.



Учениците ще бъдат класирани в три възрастови групи: I–IV клас, V–VII клас и VIII–XII клас.



Всички участници ще получат удостоверения и награди от организаторите, а отличените творби ще бъдат подредени в благотворителна изложба. Церемониите по награждаването на класираните участници ще се проведат на 20 ноември в Съдебната палата в Кюстендил и на 21 ноември в Съдебната палата в Дупница.



Конкурсът се организира с подкрепата на Висшия съдебен съвет и е част от образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2025/2026 година. Инициативата се реализира със съдействието на Регионалното управление на образованието – Кюстендил.



В първите пет издания на конкурса (2020–2024 г.) участие взеха над 550 ученици от училищата в областта, което утвърждава конкурса като една от най-значимите образователни и творчески инициативи в региона.