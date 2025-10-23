© Фокус Архив В Кюстендил предстои есенната кампания "Капачки за бъдеще“, предаде "Фокус“. Тя ще се проведен на 25 октомври от 09.00 до 12.00 часа на паркинга на булевард "Македония“. Кампанията има за цел да събира само пластмасови капачки и алуминиеви кенчета, които след рециклиране ще бъдат използвани за закупуване на медицинска техника за детски и родилни отделения в болници в цялата страна.



Организаторите приканват жителите на Кюстендил и региона да се включат активно, като донесат своите пластмасови капачки и кенчета, разкажат за инициативата на приятели и близки и споделят информацията в социалните мрежи.



Те посочват, че благодарение на усилията на хиляди доброволци, досега чрез кампанията са осигурени над 25 кувьоза, 7 детски линейки, 2 офроуд линейки и над 60 медицински уреда, които подпомагат работата на болници в цялата страна. Инициативата е спасила над 3700 детски живота и е рециклирала повече от 1 500 000 килограма пластмаса.