|В Кюстендил предстои есенната кампания "Капачки за бъдеще"
Организаторите приканват жителите на Кюстендил и региона да се включат активно, като донесат своите пластмасови капачки и кенчета, разкажат за инициативата на приятели и близки и споделят информацията в социалните мрежи.
Те посочват, че благодарение на усилията на хиляди доброволци, досега чрез кампанията са осигурени над 25 кувьоза, 7 детски линейки, 2 офроуд линейки и над 60 медицински уреда, които подпомагат работата на болници в цялата страна. Инициативата е спасила над 3700 детски живота и е рециклирала повече от 1 500 000 килограма пластмаса.
