В Кюстендил представят изложбата "Сърцеписи в Пирговата кула"
Станислав Божанков е автор, който по един неповторим и уникален начин преобразява и интерпретира пространството и света около нас. Неговата енергия и талант създават знакови образи и смисли в хармония с мистичният порив за самовглъбяване и навлизане дълбоко в "дверите“ на невидимия свят на възприятията и духа.
Темата за "Сърцето“, е идея, която вълнува автора в продължение на двадесет години и постепенно се превръща в централна и съществена за него и неговото творчество.
