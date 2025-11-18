В Кюстендил представят изложбата "Сърцеписи в Пирговата кула“ на Станислав Божанков, предаде. Откриването е от 17.30 часа днес. Изложбата е организирана със съдействието на Регионален исторически музей "Академик Йордан Иванов“ в старинната Пиргова кула (XV век) и е първата от поредицата самостоятелни изложби в страната и чужбина на Кюстендилският художник Станислав Божанков по повод неговият 60 годишен юбилей.Станислав Божанков е автор, който по един неповторим и уникален начин преобразява и интерпретира пространството и света около нас. Неговата енергия и талант създават знакови образи и смисли в хармония с мистичният порив за самовглъбяване и навлизане дълбоко в "дверите“ на невидимия свят на възприятията и духа.Темата за "Сърцето“, е идея, която вълнува автора в продължение на двадесет години и постепенно се превръща в централна и съществена за него и неговото творчество.