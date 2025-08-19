ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Кюстендил правят офис на важен регионален център
Министерство на труда и социалната политика изпълнява проект "Развитие на социалната икономика“, финансиран със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, чрез който ще се постигне развитие на регионален подход на политиката по социална и солидарна икономика, чрез създаване на регионални административни структури /регионални центрове/ и капацитет, с цел модернизиране на предприятията на социалната и солидарна икономика.
Чрез обособяването на изнесен приемен офис на Регионалния център за Югозападния район на планиране, ще се насърчи развитието на социалната икономика в област Кюстендил, което ще допринесе за по-висока информираност сред местната общност за социалната икономика, чрез изграждане на допълнителен експертен капацитет.
