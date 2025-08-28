Новини
В Кюстендил правят наредба за ползване на спортната база  
Автор: Венцислав Илчев 17:56
Временната комисия към Общински съвет – Кюстендил, създадена с цел извършване на проверка, анализ и изготвяне на предложения, касаещи управлението на всички общински спортни имоти, отдадени на спортните клубове предложи три варианта, предаде "Фокус“. Комисията е провела няколко заседания и многобройни срещи с председатели на спортни организации, общественици и родители на трениращи деца. Получена е и съответната информация от страна на администрацията, в която се посочва, че всички спортни клубове ползват базата на спортен комплекс "Осогово“ безвъзмездно, без да заплащат нищо. Всички разходи, поддръжка, охрана, електричество, отопление, вода и други се заплащат от общинския бюджет.

Временната комисия предлага три варианта. Първият касае изработването на наредба за условията и реда за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортните клубове.

Вторият вариант предвижда изготвянето на съответната наредба. Разходите да се поемат от страна на общинския бюджет, но само за спортните клубове които не събират такси от децата. Останалите ще заплащат съответните разходи по определена методика.

Третият вариант изисква изработването на наредба, а всички разходи за поддръжка, охрана и режийни такива да се заплащат от клубовете, изчислени на квадратен метър ползвана площ.

По време на изказванията беше предложено от трите варианта да отпадне думата "безвъзмездно“, което да даде по-широка възможност при изработването на новия нормативен акт.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов също коментира точката. "Обръщам внимание отново на нашите съграждани, че към днешна дата всичко на стадиона е безплатно. Клубовете не заплащат наем, не заплащат режийни, нашите чистачи чистят и залите. Цялата материално спортно-техническа е безвъзмездна. Разпределяме спортен календар за провеждане на състезания в размер на 286 000 лева. Даваме 200 000 лева за спортни постижения на клубовете. Съчетано с базата прави близо 1 млн. лева. Това са разходите, които Община Кюстендил прави за развитието на спорта“, каза инж. Атанасов. Той призова да бъде гласуван първият вариант, с внесената поправка. Този вариант беше подкрепен от мнозинството общински съветници.

Кметът на Кюстендил допълни, че самата общинска наредба трябва да бъде изготвена съвместно с представителите на спортните клубове.

