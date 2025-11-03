ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Кюстендил правят безплатни урологични прегледи за мъже
Целта на кампанията е ранното откриване и превенцията на рака на простатата – едно от най-често срещаните онкологични заболявания при мъжете. С навременната профилактика могат да се предотвратят сериозни заболявания и да се запази здравето на човека.
Прегледите ще се извършват на следните дати: 6, 11, 18, 20, 25 и 27 ноември 2025 г. Място: Приемният кабинет на "Хирургия“ в МБАЛ "Д-р Никола Василиев“, гр. Кюстендил. Желаещите да се прегледат трябва да имат предварително резултати от туморен маркер ПСА – общ и свободен. Прегледите се извършват с предварително записване и са напълно безплатни. Телефон за записване: 0882 543 894.
