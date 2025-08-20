В Кюстендил популяризират "еЗдраве"

© Blagoevgrad24.bg Архив Регионалната здравна инспекция в Кюстендил провежда кампания във връзка с популяризирането на мобилното приложение "еЗдраве“, предаде Blagoevgrad24.bg. Електронното здравно досие ще бъде представено пред посетителите на аквапарка в града и в сградата на противопожарната служба.



На желаещите ще бъдат предоставени дейностите по сдвояване на електронното пациентско досие с мобилно устройство.



От РЗИ – Кюстендил посочиха, че едно от приоритетните направления, по които работи екипът на Министерството на здравеопазването, е дигитализацията на здравната система. Целта е да се намали административната тежест за ангажираните специалисти и да се подобри достъпът на гражданите до здравна информация и услуги.



В тази връзка е разработено мобилното приложение "еЗдраве“, което предоставя на всеки гражданин възможност за персонализиран достъп до личното електронно здравно досие – с всички въведени в Националната здравноинформационна система електронни документи (прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, личен здравен картон).



Приложението е надградено с модул "Дългосрочна грижа за пациента“, който подпомага управлението на процеси, свързани с профилактика и скрининг, медицински рискове и хронични състояния.



Целта е да се осигури персонализирана и проактивна помощ за потребителите, така че да бъдат подкрепени в стремежа си към по-дълъг и пълноценен живот.