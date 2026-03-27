В Кюстендил показват как се е измервало времето в древността, предаде. Регионалният исторически музей в града провежда месечна детска музейна работилница, като темата този път е свързана с времето и неговото измерване от древните народи.Темата е вдъхновена от 21 март – празника на града "Кюстендилска пролет“, когато е и денят на пролетното равноденствие. Той е част от годишния цикъл, отбелязващ настъпващите промени в дължината на деня и смяната на сезоните."Тази повторяемост на пролет, лято, есен и зима, на ден и нощ води до необходимостта от измерване на времето и отбелязване на промените в него. Така се появяват първите календари.“Регионалният исторически музей – Кюстендил съхранява един от най-старите познати досега календари в Европа, който е на повече от 6 хиляди години. Той е изобразен върху глинен модел на пещ от каменно-медната епоха (V хил. пр. Хр.), открит при археологически разкопки в село Слатино, Кюстендилско. Календарът показва дните в един лунен месец и месеците в една слънчева година.Музеят съхранява и гранитен постамент за слънчев часовник от II–III век от антична Пауталия с надпис, съобщаващ имената на неговите архитекти.Мартенските занимания запознават децата с начините за измерване на времето в древността.