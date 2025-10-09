ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Кюстендил почетоха паметта на Владо Черноземски
"Традиционно нашето сдружение почита паметта на Владо Черноземски, който на 9 октомври 1934 година, по заповед на Ванчо Михайлов, изпълнява присъдата над сръбския крал Александър I Караджорджевич, известен с анти-българските си дейности. Владо Черноземски прави една самоубийствена акция и наказва този човек. Ние сме длъжни да помним историята си", сподели Владимир Миланов, ръководител на кюстендилското съдружие.
По думите му България е над всичко. България трябва да се обича и пази и това трябва да се предава от поколение на поколение.
След панихидата бяха поднесени цветя на паметника на Тодор Александров в градската градина.
