Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП) събра над 180 гости на своето традиционно коледно тържество, съобщиха от. Събитието обедини представители на бизнеса, депутати, институции и партньори, за да отпразнуват успешната година и динамичното развитие на Палатата, която тази година приветства 60 нови фирми, достигайки над 230 членове.Председателят на КТПП, Ваньо Костадинов, откри тържеството с думите: "Искам да изразя своята искрена благодарност за доверието и активната Ви подкрепа през изминалата година. И през тази година доказахме, че с обединени усилия можем не само да постигаме успехи, но и да създаваме устойчива бизнес среда, да развиваме идеи и да отваряме нови хоризонти. Заедно градим едно бъдеще, в което бизнесът и обществото вървят ръка за ръка напред“.В словото си Костадинов изрази специална благодарност към народните представители, подкрепящи бизнеса в Кюстендилско: Христо Терзийски, Николай Златарски, Иван Ибришимов, Димчо Димчев и Снежанка Траянска. Той благодари за сътрудничеството на бившия областен управител Александър Пандурски и настоящия областен управител инж. Методи Чимев, както и на местната власт: Николай Дочев – заместник-кмет на Община Кюстендил и Димитър Велинов – председател на Общински съвет - Кюстендил, които присъстваха на събитието. "Вашето съдействие, ангажираност и открит диалог са ключови за постигането на съвместни успехи за бизнеса и хората от региона“, подчерта председателят на КТПП.Особени благодарности бяха отправени и към кметовете на Кюстендил инж. Огнян Атанасов, на Бобов дол - Елза Величкова и на Сапарева баня - Калин Гелев, за постоянната подкрепа към бизнеса и обществени инициативи. Ваньо Костадинов изрази признателност и към партньорите на КТПП - Димитър Ташевски от Фондацията за развитие на малки и средни предприятия – Куманово, Невенка Костадинова от Сдружението на предприемачите – Босилеград, Володя Стоянов - съпредседател на БОТО, както и проф. Симеон Ананиев и инж. Мартин Янев от Клъстер "Зелен транспорт“, за тяхната подкрепа и принос за устойчиво развитие и обмен на добри практики.Поздравителни адреси бяха изпратени от кмета на Кюстендил инж. Огнян Атанасов и народният представител Димчо Димчев, които не успаха да присъстват на празничната вечер. "Настоящото събитие е израз на активната роля на Търговско-промишлената палата – Кюстендил за утвърждаване на предприемаческия дух, за насърчаване на икономическото развитие и за изграждане на устойчиви партньорства в интерес на местната общност. Община Кюстендил високо цени сътрудничеството си с Палатата и усилията ѝ за създаване на благоприятна бизнес среда, привличане на инвестиции и подкрепа на местните предприемачи“, се казва в поздравителния адрес на кмета на Кюстендил инж. Огнян Атанасов.Специален поздрав към всички присъстващи отправи и областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев. "За мен е чест, удоволствие и привилегия да бъда сред вас. Чест, защото имайки предвид, че когато си поканен от една структура с над 200 члена, винаги е чест! А удоволствие, защото с голяма част от вас сме приятели. Заедно можем повече, когато бизнес, местна власт и държава вървят ръка за ръка, всичко е лесно. С най-добри чувства към вас ви пожелавам да бъде лека, здрава и мирна новата 2026 година, успех, приятели“, обяви инж. Чимев.Кулминацията на тържеството бе награждаването на 13 фирми, отличени за принос към обществото, иновации, инвестиции и устойчиво развитие, които получиха стилни плакети и грамоти.По време на събитието беше връчена и специална награда на проф. Кирил Гогов за изключителен принос към утвърждаването на авторитета на Кюстендил.За първи път Кюстендилска търговско-промишлена палата организира томбола с награди, която създаде много настроение сред всички присъстващи. Главният секретар на КТПП, Йордан Беловодски лично участва във връчването на наградите, поздравявайки всеки победител и добавяйки празничен дух към събитието. Атрактивните подаръци, предоставени от фирмите в региона, зарадваха гостите и подчертаха силното сътрудничество между бизнеса и Палатата.В този празничен дух председателят на КТПП, г-н Ваньо Костадинов отправи пожелания: "Нека новата година донесе здраве, вдъхновение и нови възможности. Да продължим заедно с идеи, действия и вяра в успеха и доброто!“, като същевременно благодари на екипа си за отдадеността през годината.Коледното тържество на Кюстендилската търговско-промишлена палата показа, че обединението на бизнеса, обществото и институциите може да превърне всяко събитие в истински празник на успеха. Защото: "Заедно можем повече“ и през следващата година.