Изложба, посветена на живота и делото на Йордан Митрев и първите залесявания в Кюстендилско, ще бъде открита от 11:00 часа във Възрожденското училище в града. Събитието е съвместно с Държавен архив – Кюстендил и е част от инициативите по повод Седмицата на гората, съобщиха от Регионална дирекция по горите – Кюстендил за ФОКУС.

С поредица от събития в Кюстендил и региона вече се отбелязва Седмицата на гората, насочена към опазването на природата, екологичното образование и ангажирането на младите хора.

Началото на инициативите бе поставено с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Йордан Митрев в лесопарк "Хисарлъка“, съчетано с "Горска класна стая“ и лесовъдски игри.

В програмата са включени още образователни дейности с ученици, сред които открити уроци по залесяване, засаждане на фиданки и спортно-образователни игри, свързани с горската педагогика.

Инициативите са част от традиционното отбелязване на Седмицата на гората, която ежегодно обединява институции и граждани около каузата за опазване на горите.