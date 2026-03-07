ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил отдават почит на загиналите служители на МВР
© ФОКУС
В знак на почит към загиналите свои колеги служителите на Областната дирекция на МВР в Кюстендил ще започнат работния си ден с едноминутно мълчание. Пред служебните сгради ще бъдат включени сините светлини на служебните автомобили.
В рамките на възпоменателните прояви полицаи и пожарникари ще поднесат венец на паметника в Районното управление в Бобов дол. Мемориалът е посветен на служителите, загинали при изпълнение на служебните си задължения по време на аварията в Централните взривни складове на Мини "Бобов дол“ преди 26 години.
Още от категорията
/
Децата на Благоевград се превърнаха в посланици на родолюбието в навечерието на Националния празник на Република България
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нумизматично пътешествие за младите журналисти от ОДК
16:29 / 06.03.2026
Кюстендил се включва в кампанията "Светлини на надеждата"
16:28 / 06.03.2026
Търсят се средства за поддържане на военните паметници в Кюстенди...
14:23 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.