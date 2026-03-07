С едноминутно мълчание и включени сини светлини на служебните автомобили служителите на Областна дирекция на МВР – Кюстендил ще отбележат Международния ден за възпоменание на полицейските служители, загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг, предаде. Денят се отбелязва по инициатива на ИНТЕРПОЛ, в която се включват близо 100 държави по света, сред които и България.В знак на почит към загиналите свои колеги служителите на Областната дирекция на МВР в Кюстендил ще започнат работния си ден с едноминутно мълчание. Пред служебните сгради ще бъдат включени сините светлини на служебните автомобили.В рамките на възпоменателните прояви полицаи и пожарникари ще поднесат венец на паметника в Районното управление в Бобов дол. Мемориалът е посветен на служителите, загинали при изпълнение на служебните си задължения по време на аварията в Централните взривни складове на Мини "Бобов дол“ преди 26 години.