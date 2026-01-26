Намалял е броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в област Кюстендил, предаде. Данните на Регионалната здравна инспекция за изминалата седмица показват, че седмичната заболеваемост е 89,73 на 10 хиляди души. За сравнение, през предходната седмица – в периода 12–18 януари, заболеваемостта е била 107,09 на 10 хиляди души.Стойностите остават значително под епидемичните нива и към момента не се налага обявяването на грипна епидемия в областта.От Регионалното управление на образованието също информираха, че не се налага преминаване към неприсъствена форма на обучение. Броят на отсъстващите ученици в училищата в област Кюстендил е нисък и възлиза на 14,35% от общия брой. При педагогическия и непедагогическия персонал не се отчита съществена промяна – към момента отсъстват 4,35%.Информацията е предоставена на областния управител на Кюстендил инж. Методи Чимев в качеството му на председател на Областния оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания.