В Кюстендил отчитат спад на заболелите от грип
Стойностите остават значително под епидемичните нива и към момента не се налага обявяването на грипна епидемия в областта.
От Регионалното управление на образованието също информираха, че не се налага преминаване към неприсъствена форма на обучение. Броят на отсъстващите ученици в училищата в област Кюстендил е нисък и възлиза на 14,35% от общия брой. При педагогическия и непедагогическия персонал не се отчита съществена промяна – към момента отсъстват 4,35%.
Информацията е предоставена на областния управител на Кюстендил инж. Методи Чимев в качеството му на председател на Областния оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания.
