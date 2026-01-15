Районните съдилища в Дупница и в Кюстендил отчитат намаление на делата по Закона за защита от домашно насилие през 2025 година, съобщиха от пресцентъра на. 39 са новообразуваните дела по Закона за защита от домашното насилие в Районен съд Дупница през 2025 година, спрямо 62 през 2024 г. и по 46 дела за 2023 и 2022 години.Районен съд Дупница е издал 27 заповеди за незабавна защита през 2025 г. През изминалата 2025 година, свършените дела са 38 на брой, от които 17 са решени по същество, 10 дела са прекратени след оттегляне на иска, а други 4, поради неотстранени нередности в молбата, по чл. 129 , ал.3 от ГПК. Три дела съдът е прекратил, поради недопустимост на иска, чл. 130 от ГПК. И 4 дела са прекратени по други причини - неприложимост на реда за защита по ЗЗДН и др.28 са образуваните дела по Закона за защита от домашното насилие в Районен съд Кюстендил през 2025 година, спрямо 42 през 2024 г., 39 дела през 2023 година и 49 дела през 2022 година. Кюстендилският районен съд е разгледал през изминалата година и 8 несвършени дела от 2024 г. Уважени са 11 молби по Закона за защита от домашно насилие, от които 8 изцяло и 3 отчасти. По 2 дела съдът е отхвърлил молбите.През 2025 година са издадени 22 заповеди за незабавна защита, в деня на входиране на молбите.През 2025 година са прекратени 14 дела, основната причина е оттегляне на молбата – 9 бр., поради неотстранени нередности по чл. 129, ал.3 от ГПК – 4 бр. и две дела са прекратени по други причини.