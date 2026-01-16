В читалище "Пробуда 1961“ - Кюстендил беше открита фото-документална изложба по повод 87 години от рождението на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата и творчеството си с града, предаде. По време на събитието официално беше обявено юбилейното двадесето издание на поетичния конкурс "Биньо Иванов“, организиран от читалище "Братство 1869“. Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Община Кюстендил. Неговата цел е да продължи и утвърди ярката литературна традиция на Кюстендил, за чието развитие безспорен принос има творчеството на Биньо Иванов.Конкурсът е ежегоден, като обявяването на резултатите и награждаването на лауреатите се провеждат в края на месец май. Тогава традиционно се представя и рецитал с произведения на отличените поети.Литературният конкурс "Биньо Иванов“ е включен в културния календар на Министерството на културата. В журито през годините са участвали утвърдени имена като Константин Павлов, Константин Еленков, Бойко Ламбовски, проф. Енчо Мутафов, проф. Михаил Неделчев, Атанас Капралов, Димитър Христов и други.Биньо Стоянов Иванов е роден на 16 януари 1939 г. в село Бараково, Кюстендилско. Завършва Висшия икономически институт в София през 1965 г. Работи в промишлено предприятие в Кюстендил и в местния литературен печат. Първите му публикации са от 1958–1959 г. в списание "Родна реч“, а в периода 1961–1964 г. публикува епиграми във вестник "Народна младеж“. След 1967 г. стихотворения на Биньо Иванов излизат в изданията "Пулс“ и "Литературен фронт“.В началото на 80-те години поетът участва в радиопредавания на "Свободна Европа“ и "Дойче веле“. Първата му поетична книга "До другата трева“ излиза през 1973 г., последвана от "Над полето, сред небето“ (1979), "Навярно вечно“ (1980), "Природи“ (1985), "Стихотворения“ (1989, 2004), "Пътешествието на бабините очила“ – стихотворения за деца (1989), "Си искам живота“ (1993) и "Часът на участта“ (1998).Биньо Иванов умира на 16 април 1998 г. Посмъртно е удостоен със Специалната награда на Сдружението на българските писатели.