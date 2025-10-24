ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Кюстендил отбелязаха 139 години от рождението на композитора Никола Атанасов
Изложбата бе посетена и от ученици от Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“. Експозицията проследява живота и творчеството на Атанасов – роден през 1886 г. в Кюстендил, завършил Педагогическото училище в града и продължил образованието си в Загребската консерватория. Там той създава първата българска соната за пиано (1911 г.) и Симфония №1 в сол минор (1912 г.), изпълнена за първи път в България през 1918 г.
След завършване на образованието си, Атанасов работи като учител и преподавател, а от 1934 до 1937 г. е ректор на Държавната музикална академия. В творчеството му преобладава оркестровата музика – три симфонии, две увертюри, музикалната картина "Дойчин войвода“, както и множество камерни и хорови произведения.
През 1963 г. проф. Никола Атанасов е удостоен със званието "Почетен гражданин на Кюстендил“ за приноса си към българската култура.
