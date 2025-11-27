В Кюстендил беше отбелязана 106-та годишнина от подписването на Ньойския договор, предаде. Събитието беше организирано от Дружество "Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил. Негови членове поднесоха цветя на паметника на Тодор Александров в града, а след това и на паметника на Тринадесети пехотен Рилски полк."Отбелязваме този пагубен и исторически несправедлив Ньойски договор, чрез който части от България са били орязани несправедливо. И днес нашите сънародници от Западните покрайнини са жертва на този договор, на тази несправедливост“, заяви председателят на дружеството Владимир Миланов.По думите му след подписването на договора големи части от България са били откъснати, а от двете страни на новата граница остават разделени българи и семейства. "Особено потърпевши сме в нашия район, където Великите сили определят граници по средата на села, ниви и гробищни паркове“, допълни Миланов.Ньойският договор е подписан на 27 ноември 1919 г. в парижкото предградие Ньой от тогавашния министър-председател Александър Стамболийски след поражението на България в Първата световна война. От страната са откъснати 11 278 кв. км с българско население, наложени са репарации в размер на 2,250 милиарда златни франка, както и редица други тежки условия.