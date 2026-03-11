В Кюстендил осъдиха трима граждани на Непал за опит за незаконно преминаване на държавната граница, съобщиха от пресцентъра на. Пред Районния съд в града те са се признали за виновни, че на 8 март 2026 г. в землището на село Гюешево, област Кюстендил, са направили опит да излязат през границата на България към Република Северна Македония. Нарушението е извършено на около 300 метра северно от 96-а гранична пирамида и на около 800 метра северно от 95-а гранична пирамида, обозначаващи линията на държавната граница.Опитът за преминаване е бил осъществен без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено по независещи от извършителите причини. Престъплението е квалифицирано по чл. 279, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наказателен кодекс на България.Съдът е одобрил споразуменията по три отделни дела, постигнати между Районна прокуратура – Кюстендил и защитата на обвиняемите. На всеки от тях е наложено наказание "лишаване от свобода“ за срок от три месеца, като изпълнението му се отлага с изпитателен срок от три години.Одобрените споразумения имат последиците на влезли в сила присъди. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.