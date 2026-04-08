В Кюстендил оставиха в ареста шофьор, управлявал автомобил с изключително висока концентрация на алкохол – 5,95 промила, както и след употреба на наркотично вещество. Това съобщиха за ФОКУС от Окръжния съд в града.

Окръжен съд – Кюстендил потвърди определението на Районен съд – Дупница, с което на обвиняемия е наложена най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“. Магистратите са отхвърлили искането за по-лека мярка.

По делото са събрани достатъчно доказателства, включително показания на свидетели и полицейски служители, както и резултати от технически средства, които сочат наличие на алкохол и кокаин. Според съда тези данни обосновават предположение, че обвиняемият е извършил престъпленията, за които е привлечен.

От съдебния състав подчертават, че случаят се отличава с по-висока обществена опасност, тъй като водачът е управлявал автомобил по автомагистрала, където рискът за живота и здравето на останалите участници в движението е значително по-голям.

Съдът отчита и факта, че обвиняемият има предишни нарушения на правилата за движение и се характеризира с рисков профил. Допълнително утежняващо обстоятелство е опитът му да напусне местопроизшествието след възникнало пътнотранспортно произшествие.

Според магистратите съществува реална опасност обвиняемият да извърши ново престъпление или да се укрие, ако бъде освободен. Поради това наложената мярка "задържане под стража“ остава в сила.

Определението може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция в законоустановения срок.