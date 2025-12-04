Специализирано обучение за балансирано и здравословно хранене ще се проведе в Кюстендил, предаде. Събитието ще бъде на 13 декември от 13.00 часа в Младежкия център и се организира заедно със сдружение "Балкани без граници“. Обучението е част от проекта "Знаещи, информирани, здрави — промяната започва с една крачка“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности.Организаторите отправят открита покана към младежите от региона да се включат в обучението, което ще представи основите на здравословното хранене, като ще разгледа ролята на енергията, метаболизма и калорийния баланс. Участниците ще научат и как психологията на храненето влияе върху ежедневните ни избори, както и какви устойчиви навици могат да изградят, за да подобрят както физическото си, така и психо-емоционалното си здраве. Ще бъдат представени и стратегии за дългосрочно формиране на полезни хранителни навици.Специални гости на събитието ще бъдат популярните реалити участници Поли и Марти от предаването "Живот на кантар“, които ще споделят своя личен опит и ще мотивират младите хора да водят по-здравословен начин на живот.