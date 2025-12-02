Община Кюстендил организира нова инициатива по залесяване и приканва всички жители да се включат в обединената кауза за по-зелена градска среда, предаде. Акцията ще се проведе от 14.00 часа, а сборният пункт е на десният бряг на река Банщица – в участъка от улица "Бенковски“ до края на коригирания участък.В рамките на инициативата доброволците ще засадят 20 дръвчета от вида ликвидамбър и 20 дръвчета лириодендрон. Залесяване ще се извърши и по бул. "Дондуков“ и ул. "Бузлуджа“, където ще бъдат поставени кълбовидни акации.От общинската администрация подчертават, че участието на гражданите е важен жест към природата и към бъдещето на града. Целта е подобряване на качеството на живот и създаване на по-устойчива, привлекателна и зелена градска среда.