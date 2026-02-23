ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил обсъдиха развитието на града и бизнеса
Модератор на събитието беше главният секретар на КТПП Йордан Беловодски, а приветствие към присъстващите отправи председателят на организацията Ваньо Костадинов. Той подчерта значението на партньорството между местната власт и бизнеса, като отбеляза, че срещата съвпада със Сирни Заговезни – символ на ново начало и търсене на обединяващи цели.
В изказването си кметът инж. Огнян Атанасов заяви, че Общината е партньор на местния бизнес в създаването на условия за развитие. Той съобщи, че съвместно с КТПП и други организации са започнати разговори с представители на четири университета за разкриване на филиал в Кюстендил. Сериозен интерес проявяват три от тях, сред които е Медицинският университет – София. Предвижда се разкриване на специалности като "акушер“, "рехабилитатор“, "медицинска сестра“, "лекарски помощник“ и "здравен мениджмънт“ – направления, в които се отчита недостиг на кадри. През март предстои среща с ръководството на университета, на която ще бъдат поканени и представители на КТПП.
Кметът отчете и 30-процентен ръст в развитието на туризма, както и необходимостта от по-активно обучение на учениците в професионалните гимназии. Като положителен резултат беше посочено и спечеленото от бизнеса финансиране на стойност над 25 млн. лв. по програмата за диверсификация на малките и средните предприятия по Териториалния план за справедлив преход.
Председателят на Общинския съвет Димитър Велинов отбеляза, че предстоящите процеси ще бъдат предизвикателство както за Общината, така и за бизнеса, в контекста на политическата ситуация в страната, но изрази увереност, че съвместната работа ще доведе до положителни резултати.
По време на срещата беше обсъдена и темата за разкриването на филиал на Тракийския университет в Кюстендил. От КТПП посочиха, че след смяната на ръководството на университета процесът е в застой, но разговорите продължават, включително за откриване на филиал на Медицинския университет в града.
Традиционно "Вечер на КТПП“ продължи в неформална обстановка с коктейл и възможности за нови контакти. Гостите бяха посрещнати с питка, баница и халва в духа на традицията на Сирни Заговезни.
От Палатата подчертаха, че инициативата отново е показала значението на открития диалог между институциите и бизнеса за устойчивото развитие на Кюстендил.
