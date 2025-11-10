В Кюстендил обсъдиха проводимостта на реките

© Фокус Архив Проблемите при осигуряването на проводимостта на речните легла бяха обсъдени на работна среща в Областна администрация – Кюстендил, предаде "Фокус“. Организатор бе Басейнова дирекция "Западнобеломорски район“ – Благоевград. В срещата участваха областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, директорът на дирекцията Стоянка Манолева, кметове и зам.-кметове на общините Кюстендил, Сапарева баня и Земен, както и представители на регионални институции.



По време на дискусията бяха обсъдени основните проблеми, които намаляват проводимостта на реките – климатични промени, променливи водни нива, ерозия, нанос и инженерни трудности. Тези фактори могат да доведат до наводнения, ерозия и намаляване на биологичното разнообразие.



Областният управител инж. Методи Чимев подчерта, че превантивните мерки са много по-ефективни и по-евтини от възстановяването след наводнение. Той уточни, че Областна администрация – Кюстендил е внесла осем искания за финансиране по реда на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Три от проектите вече са с пълна документация, а за останалите се търсят средства за изготвяне на проектите.



Също така беше припомнено, че всяка година се сформират Междуведомствени комисии, които извършват проверки на речните корита и оценяват тяхното състояние. Кметовете на общините изпращат план-график за проверките до Басейнова дирекция.



Представители на общините посочиха, че по места вече действат комисии и се извършват редовни проверки за риск от наводнения. Почистват се наноси, премахват се храсти и дървесна растителност, като целта е да се осигури максимална проводимост на реките.



От Басейнова дирекция отчетоха, че през тази година са проверени 73 участъка с обща дължина 15 550 метра. Като добър пример бе посочена област Перник, където почти няма участъци с нарушена речна проводимост.



Особено внимание трябва да се обърне на участъците, засегнати от пожари, тъй като водата там се оттича по-бързо към реките и създава допълнителен риск.



Директорът на БДЗБР Стоянка Манолева припомни, че по Оперативна програма "Околна среда“ се финансират проекти за укрепване на речните корита с т.нар. "зелени мерки“.



Работната среща се проведе във връзка с изпълнението на мярката "Обществена осведоменост и осигуряване на широк достъп до информация на всички заинтересовани страни“ по План за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район за периода 2022–2027 г.