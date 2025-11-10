Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В Кюстендил обсъдиха проводимостта на реките
Автор: Венцислав Илчев 17:38Коментари (0)46
© Фокус
Архив
Проблемите при осигуряването на проводимостта на речните легла бяха обсъдени на работна среща в Областна администрация – Кюстендил, предаде "Фокус“. Организатор бе Басейнова дирекция "Западнобеломорски район“ – Благоевград. В срещата участваха областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, директорът на дирекцията Стоянка Манолева, кметове и зам.-кметове на общините Кюстендил, Сапарева баня и Земен, както и представители на регионални институции.

По време на дискусията бяха обсъдени основните проблеми, които намаляват проводимостта на реките – климатични промени, променливи водни нива, ерозия, нанос и инженерни трудности. Тези фактори могат да доведат до наводнения, ерозия и намаляване на биологичното разнообразие.

Областният управител инж. Методи Чимев подчерта, че превантивните мерки са много по-ефективни и по-евтини от възстановяването след наводнение. Той уточни, че Областна администрация – Кюстендил е внесла осем искания за финансиране по реда на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Три от проектите вече са с пълна документация, а за останалите се търсят средства за изготвяне на проектите.

Също така беше припомнено, че всяка година се сформират Междуведомствени комисии, които извършват проверки на речните корита и оценяват тяхното състояние. Кметовете на общините изпращат план-график за проверките до Басейнова дирекция.

Представители на общините посочиха, че по места вече действат комисии и се извършват редовни проверки за риск от наводнения. Почистват се наноси, премахват се храсти и дървесна растителност, като целта е да се осигури максимална проводимост на реките.

От Басейнова дирекция отчетоха, че през тази година са проверени 73 участъка с обща дължина 15 550 метра. Като добър пример бе посочена област Перник, където почти няма участъци с нарушена речна проводимост.

Особено внимание трябва да се обърне на участъците, засегнати от пожари, тъй като водата там се оттича по-бързо към реките и създава допълнителен риск.

Директорът на БДЗБР Стоянка Манолева припомни, че по Оперативна програма "Околна среда“ се финансират проекти за укрепване на речните корита с т.нар. "зелени мерки“.

Работната среща се проведе във връзка с изпълнението на мярката "Обществена осведоменост и осигуряване на широк достъп до информация на всички заинтересовани страни“ по План за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район за периода 2022–2027 г.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
15:51 / 08.11.2025
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
15:44 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
17:55 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Актуални теми
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Кабинетът "Желязков"
България в еврозоната
Хороскоп за деня
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: