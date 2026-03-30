ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил обсъдиха организацията за изборната нощ
© ФОКУС
"Търсим най-оптималния вариант за координация, така че да се избегне струпване на хора и да се осигури плавен и контролиран поток при предаването на изборната документация", посочи областният управител.
В рамките на срещата бе обсъдена детайлната логистика по приемането и предаването на изборните книжа в сградата на Областна администрация – Кюстендил, където тази година е разположена РИК. Специално внимание бе отделено на организацията на пристигащите автобуси, които ще транспортират членовете на секционните избирателни комисии от цялата област в нощта на изборите.
Представителите на институциите обясниха, че целта е да се минимизиране изчакването от страна на членовете на комисиите в изборната нощ и да се намали натовареността.
Органите на реда заявиха, че е осигурен необходимият кадрови състав за провеждането на едни спокойни и добре организирани избори на 19 април.
Областният управител Кристиян Иванчов подчерта значението на добрата предварителна организация и координация между институциите за нормалното протичане на изборния процес и благодари на всички ангажирани страни за отговорното отношение и съвместната работа.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.