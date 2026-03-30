Организацията относно пристигането на членовете на секционните избирателни комисии и изборната документация в нощта на изборите бе тема на разговор на проведена работна среща при областния управител на Кюстендил Кристиян Иванчов, предаде. В срещата взеха участие ръководствата на ОД на МВР - Кюстендил, Районна избирателна комисия, Гранична полиция и “Охранителна полиция"."Търсим най-оптималния вариант за координация, така че да се избегне струпване на хора и да се осигури плавен и контролиран поток при предаването на изборната документация", посочи областният управител.В рамките на срещата бе обсъдена детайлната логистика по приемането и предаването на изборните книжа в сградата на Областна администрация – Кюстендил, където тази година е разположена РИК. Специално внимание бе отделено на организацията на пристигащите автобуси, които ще транспортират членовете на секционните избирателни комисии от цялата област в нощта на изборите.Представителите на институциите обясниха, че целта е да се минимизиране изчакването от страна на членовете на комисиите в изборната нощ и да се намали натовареността.Органите на реда заявиха, че е осигурен необходимият кадрови състав за провеждането на едни спокойни и добре организирани избори на 19 април.Областният управител Кристиян Иванчов подчерта значението на добрата предварителна организация и координация между институциите за нормалното протичане на изборния процес и благодари на всички ангажирани страни за отговорното отношение и съвместната работа.