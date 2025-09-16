Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В Кюстендил обсъдиха еврото и възможните проблеми
Автор: Венцислав Илчев 20:08Коментари (0)46
© Фокус
виж галерията
Кметовете и кметските наместници на селата в община Кюстендил проведоха месечно съвещание, предаде репортер на "Фокус“. В заседателната зала на Общината бяха и представители на НОИ и Агенцията за социално подпомагане. Те запознаха кметовете с процедурата по въвеждане на еврото в България.

Основната информация беше свързана с превалутирането на пенсиите и обезщетенията от български лев в евро. Беше раздаден изготвен бюлетин с въпроси и отговори, касаещи процедурата. Стана ясно, че всичко ще се извършва по служебен път. Информацията трябва да достигне до възрастните хора, които да бъдат предпазени от евентуални измами.

На заседанието беше разисквана и темата с бездомните кучета по селата. В залата присъства управителят на общинския приют за кучета, както и представител на сдружение за защита на животните. Кметовете научиха, че на територията на община Кюстендил се извършва безплатно чипиране на домашни кучета. При поставяне на чип не се заплаща данък за една година време. Ако кучето е кастрирано – такса не се дължи. Безпризорните четириноги също се чипират и за тях отговарят кметовете по места.

Още по темата: общо новини по темата: 1518
16.09.2025 БНБ с промени заради въвеждането на еврото в България
16.09.2025 Валентин Мундров: Готовността на администрациите за въвеждането на еврото е над 98%
16.09.2025 Анализатор: Жилища се изкупуват още на етап проект, така се формират високите цени
16.09.2025 Българите инвестират в имоти "на всяка цена". Експерт: Неразумно е и крие рискове
15.09.2025 Кредитен консултант: Голяма част от сивия кеш вече е "изпрана"
14.09.2025 Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на
100
предишна страница [ 1/253 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
От Благоевград: Все още има млади хора, които почитат българските обичаи за годеж или сватба
От Благоевград: Все още има млади хора, които почитат българските обичаи за годеж или сватба
14:19 / 14.09.2025
Възмутен благоевградчанин: В противопожарния сезон младежи си позволяват да хвърлят бомбички по улиците, а родителите им са на събор
Възмутен благоевградчанин: В противопожарния сезон младежи си позволяват да хвърлят бомбички по улиците, а родителите им са на събор
12:27 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
21:57 / 14.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Българин, който стана кмет във Великобритания: Тук не се забогатява от местната власт, заплатите са символични
Българин, който стана кмет във Великобритания: Тук не се забогатява от местната власт, заплатите са символични
15:58 / 14.09.2025
Добри новини от пожара високо в Рила
Добри новини от пожара високо в Рила
12:38 / 14.09.2025
Актуални теми
Водна криза
Поскъпване на хранителните продукти
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: