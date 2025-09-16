© Фокус виж галерията Кметовете и кметските наместници на селата в община Кюстендил проведоха месечно съвещание, предаде репортер на "Фокус“. В заседателната зала на Общината бяха и представители на НОИ и Агенцията за социално подпомагане. Те запознаха кметовете с процедурата по въвеждане на еврото в България.



Основната информация беше свързана с превалутирането на пенсиите и обезщетенията от български лев в евро. Беше раздаден изготвен бюлетин с въпроси и отговори, касаещи процедурата. Стана ясно, че всичко ще се извършва по служебен път. Информацията трябва да достигне до възрастните хора, които да бъдат предпазени от евентуални измами.



На заседанието беше разисквана и темата с бездомните кучета по селата. В залата присъства управителят на общинския приют за кучета, както и представител на сдружение за защита на животните. Кметовете научиха, че на територията на община Кюстендил се извършва безплатно чипиране на домашни кучета. При поставяне на чип не се заплаща данък за една година време. Ако кучето е кастрирано – такса не се дължи. Безпризорните четириноги също се чипират и за тях отговарят кметовете по места.