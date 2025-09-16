ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|В Кюстендил обсъдиха еврото и възможните проблеми
Основната информация беше свързана с превалутирането на пенсиите и обезщетенията от български лев в евро. Беше раздаден изготвен бюлетин с въпроси и отговори, касаещи процедурата. Стана ясно, че всичко ще се извършва по служебен път. Информацията трябва да достигне до възрастните хора, които да бъдат предпазени от евентуални измами.
На заседанието беше разисквана и темата с бездомните кучета по селата. В залата присъства управителят на общинския приют за кучета, както и представител на сдружение за защита на животните. Кметовете научиха, че на територията на община Кюстендил се извършва безплатно чипиране на домашни кучета. При поставяне на чип не се заплаща данък за една година време. Ако кучето е кастрирано – такса не се дължи. Безпризорните четириноги също се чипират и за тях отговарят кметовете по места.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1518
|предишна страница [ 1/253 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
21:57 / 14.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Добри новини от пожара високо в Рила
12:38 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: