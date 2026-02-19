На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс областният управител инж. Методи Чимев насрочи консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия – Кюстендил за произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 година, съобщиха от пресцентъра наКонсултациите ще се проведат на 22 февруари 2026 година (неделя) от 10.00 часа в залата на втория етаж в сградата на Областната администрация – Кюстендил, ул. "Демокрация“ № 44.Съгласно чл. 60, ал. 3 и чл. 65, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4440 – НС от 19.02.2026 г. на ЦИК, партиите и коалициите трябва да представят писмено предложение за състав на РИК. То следва да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага. Предложенията трябва да бъдат представени и на електронен носител в Excel формат.Необходимо е да бъде приложено заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 19 февруари 2026 година. По изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано, както и заверено копие от решение за образуване на коалицията, удостоверяващо пълномощията на представляващите я лица.Когато в консултациите участват упълномощени лица, следва да бъде представено и пълномощно. Изисква се още копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище, ако дипломата все още не е издадена. В случай че образованието е придобито в чужбина, то трябва да бъде признато по надлежния ред.Партиите и коалициите трябва да предложат и резервни членове, които да заместят предложените лица в предвидените от закона случаи, включително когато член на РИК не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни.Необходимо е също всяко предложено лице да подаде декларация за съгласие да бъде член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, като имената му следва да бъдат попълнени собственоръчно под подписа в декларацията.