В Кюстендил награждават победителите в конкурса "Коледа е, стават чудеса“, предаде. Церемонията по награждаването ще се състои от 17.30 часа в залата на парк-хотел "Кюстендил“.В общинския конкурс за детско творчество участват десетки деца. Класирането е в три направления – "Народно приложно изкуство“, "Изобразително изкуство“ и "Литературно творчество“.Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно и изобразително изкуство и литературното творчество, както и да провокира въображението и творческата им изява.Конкурсът е включен в програмата за подпомагане на даровити деца в Кюстендил.