Общината в Кюстендил кандидатства с проект по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, за закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги, предадеЦелта на тази инвестиция е да се повиши енергийната ефективност, да се намали енергийната зависимост и да се подобри оперативната устойчивост в сектора на социалните услуги чрез два допълващи се компонента: инсталиране на фотоволтаични системи в общински социални услуги и предоставяне на електрически превозни средства в подкрепа на социалната дейност.Общинският проект предвижда закупуване на един електрически автомобил и една зарядна станция с мощност минимум 22 kW.Максималната стойност на този разход е определена в размер до 113 600 лева/58 082,76 евро с ДДС, като в общата стойност на този разход се включват и всички разходи за инсталиране/монтаж на зарядната станция.В проектното предложение е посочено, че мярката отговаря на нуждата от модернизиране и декарбонизиране на автопарка, използван при предоставянето на социални услуги от общините. Тя е от особено значение с оглед на нарастващите мобилни нужди в социалната сфера, особено в контекста на деинституционализацията и преминаването към услуги, предоставяни в общността и в домашна среда.Заместването на стари дизелови и бензинови автомобили с електрически превозни средства ще доведе до значително намаление на въглеродните емисии, както и до спестявания от гориво и поддръжка.