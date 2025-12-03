В Кюстендил е изготвен проект на картотека за настаняване в общински жилища, предаде. Документът е разработен съгласно действащата наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища. В момента тече 14-дневен срок, през който гражданите могат да подават възражения.В проекта са включени всички семейства, които отговарят на изискванията и чакат настаняване в общинско жилище. По данни от картотеката 69 са едночленните семейства, 50 – двучленните, 28 – тричленните, а 12 са четиричленните. Многочленните семейства са общо 4.След изтичане на определения срок проектът ще бъде утвърден. По новата картотека ще се извършва настаняването в общинските жилища през 2026 година.