В Кюстендил финансират местни културни инициативи

Община Кюстендил обяви процедура за набиране на местни инициативи за финансиране по схема за предоставяне на финансова помощ чрез Общинска програма за местни инициативи "Култура", предаде "Фокус". Приоритетната ос е "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна в община Кюстендил".



Крайният срок за подаване на местните инициативи е 25 септември 2025 година. Общият размер на средствата е 15 000 лева. Минималната сума при финансирането на една местна инициатива е 1 000 лева, а максималният размер е 2 500 лева. Препоръчително е кандидатите да осигурят собствен финансов или нефинансов принос към изпълнението на проектните инициативи.



Кандидатите могат да бъдат читалища, местни културни и образователни институции, местни творци, организации с нестопанска цел. Планираните дейности не трябва да надвишават срок на изпълнение от три месеца.



Широк е обхватът на допустимите дейности. Сред тях са: организация за провеждане на културни събития; закупуване на облекло или друго необходимо за участие в културни събития; закупуване на материали, транспортни разходи за участие в конкурси; закупуване на материали за подобряване на материалната база на клубове за деца; закупуване на техника за провеждане на иновативни дейности с деца; дейности за съхраняване и предаване на знания от миналото; дейности за достъп до знания; дейности за популяризиране на културното наследство; дейности за временни и постоянни изложби; популяризиране на недостатъчно познати обичаи, занаяти, практики, празници и други; дейности, свързани с идентифициране на хората, носители на нематериалното културно наследство.



Всички местни инициативи трябва да осигурят устойчивост поне две години. Заложените цели са подпомагането на провеждането на културни събития, подпомагане на творческите и научни изяви, стимулиране на местни творци, подкрепа на ученическото, техническото и научното творчество, опазване на материалното и нематериалното културно наследство и съхраняване на знанието на живите носители на културно наследство.



