|В Кюстендил финансират местни културни инициативи
Крайният срок за подаване на местните инициативи е 25 септември 2025 година. Общият размер на средствата е 15 000 лева. Минималната сума при финансирането на една местна инициатива е 1 000 лева, а максималният размер е 2 500 лева. Препоръчително е кандидатите да осигурят собствен финансов или нефинансов принос към изпълнението на проектните инициативи.
Кандидатите могат да бъдат читалища, местни културни и образователни институции, местни творци, организации с нестопанска цел. Планираните дейности не трябва да надвишават срок на изпълнение от три месеца.
Широк е обхватът на допустимите дейности. Сред тях са: организация за провеждане на културни събития; закупуване на облекло или друго необходимо за участие в културни събития; закупуване на материали, транспортни разходи за участие в конкурси; закупуване на материали за подобряване на материалната база на клубове за деца; закупуване на техника за провеждане на иновативни дейности с деца; дейности за съхраняване и предаване на знания от миналото; дейности за достъп до знания; дейности за популяризиране на културното наследство; дейности за временни и постоянни изложби; популяризиране на недостатъчно познати обичаи, занаяти, практики, празници и други; дейности, свързани с идентифициране на хората, носители на нематериалното културно наследство.
Всички местни инициативи трябва да осигурят устойчивост поне две години. Заложените цели са подпомагането на провеждането на културни събития, подпомагане на творческите и научни изяви, стимулиране на местни творци, подкрепа на ученическото, техническото и научното творчество, опазване на материалното и нематериалното културно наследство и съхраняване на знанието на живите носители на културно наследство.
20:20 / 24.08.2025
