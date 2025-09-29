ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Кюстендил дискутират транспортната свързаност
Форумът е продължение на първата среща, проведена през месец юни тази година в Кюстендил, когато беше поставено началото на широк обществен и институционален диалог за транспортната свързаност в Югозападна България.
И този път вниманието ще бъде насочено към трите стратегически приоритета за региона: изграждането на автомагистрала "Рила“; железопътната връзка Гюешево – Кюстендил – София; развитието на Паневропейски транспортен коридор №8.
Очаква се по време на форума да бъде обсъден постигнатия напредък и да се очертаят конкретни стъпки за ускоряване на реализацията на ключовите инфраструктурни проекти, които са от решаващо значение за по-добрата свързаност на Югозападна България, за привличането на инвестиции и за устойчивото икономическо развитие на региона.
На събитието ще присъстват още областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, кметове на общини, представители на чуждестранни партньори и гости - Фондация "Конрад Аденауер“, Германо-българската индустриално-търговска камара, Конфиндустрия България, Стопанската камара на Р Северна Македония, както и експерти и представители на бизнеса.
