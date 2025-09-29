В Кюстендил дискутират транспортната свързаност

© Фокус Архив Кюстендилска търговско-промишлена палата, съвместно с клъстер "Зелен транспорт“, организират втори дискусионен форум на тема "Транспортна свързаност: Ключови проекти за устойчиво развитие на Югозападна България“, предаде "Фокус“. Участие във форума ще вземат заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, заместник-министърът на външните работи Николай Павлов, представители на парламентарните комисии по регионална политика и по транспорт, инж. Александър Вецков – генерален директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура“ и инж. Стоян Николов – член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“, както и народните представители Снежанка Траянска, Димчо Димчев, Христо Терзийски, Иван Ибришимов и Николай Златарски, представляван от Христо Христов.



Форумът е продължение на първата среща, проведена през месец юни тази година в Кюстендил, когато беше поставено началото на широк обществен и институционален диалог за транспортната свързаност в Югозападна България.



И този път вниманието ще бъде насочено към трите стратегически приоритета за региона: изграждането на автомагистрала "Рила“; железопътната връзка Гюешево – Кюстендил – София; развитието на Паневропейски транспортен коридор №8.



Очаква се по време на форума да бъде обсъден постигнатия напредък и да се очертаят конкретни стъпки за ускоряване на реализацията на ключовите инфраструктурни проекти, които са от решаващо значение за по-добрата свързаност на Югозападна България, за привличането на инвестиции и за устойчивото икономическо развитие на региона.



На събитието ще присъстват още областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, кметове на общини, представители на чуждестранни партньори и гости - Фондация "Конрад Аденауер“, Германо-българската индустриално-търговска камара, Конфиндустрия България, Стопанската камара на Р Северна Македония, както и експерти и представители на бизнеса.