В Кюстендил дискутираха кибертормоза над деца
Автор: Венцислав Илчев 19:26Коментари (0)19
© Фокус
виж галерията
В Кюстендил дискутираха кибертормоза над деца, предаде репортер на "Фокус“. Младежкият център в града беше домакин на форума "Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, събрал водещи експерти от държавни и образователни институции. В залата присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, зам.-областният управител на Кюстендил Георги Джоглев, народните представители Христо Терзийски и Николай Златарски, окръжният прокурор Камелия Стефанова, началникът на РУО – Кюстендил Мая Стойчева ,представители на  министерство на образованието и науката, министерство на вътрешните работи, Агенция за закрила на детето, представители на местната власт, учители, директори и неправителствени организации.

Фокусът на форума бе подпомагане превенцията на кибертормоза чрез информационни ресурси и практически насоки и представя разработени от водещи израелски специалисти препоръки за максимално безопасно ползване на интернет пространството, както към децата, така и към техните родители.

Община Кюстендил подкрепя и насърчава инициативи, насочени към създаване на по-безопасна среда за децата в дигиталния свят. "Децата имат право да растат свободно, защитени и щастливи – в реалния и в дигиталния свят. Специални мерки срещу тормоза на деца в интернет ще разработи община Кюстендил. Интернет е не само безкраен източник на информация и възможности, но е и пространство, което крие заплахи за нашите деца и те могат да бъдат уязвими. Наш дълг е да изградим сигурна среда за тях“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.

От своя страна народният представител Христо Терзийски посочи: "Всички трябва да сме наясно, че наред с неоспоримите ползи, цифровите технологии крият и рискове, включително въздействието на интернет върху правото на децата на зачитане на личния живот и свободата за изразяване на мнение. Като дългогодишен служител на МВР и настоящ народен представител, това е моя основна кауза, за която ще продължавам да работя с непоколебима последователност“.






