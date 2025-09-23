ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Кюстендил дискутираха кибертормоза над деца
Фокусът на форума бе подпомагане превенцията на кибертормоза чрез информационни ресурси и практически насоки и представя разработени от водещи израелски специалисти препоръки за максимално безопасно ползване на интернет пространството, както към децата, така и към техните родители.
Община Кюстендил подкрепя и насърчава инициативи, насочени към създаване на по-безопасна среда за децата в дигиталния свят. "Децата имат право да растат свободно, защитени и щастливи – в реалния и в дигиталния свят. Специални мерки срещу тормоза на деца в интернет ще разработи община Кюстендил. Интернет е не само безкраен източник на информация и възможности, но е и пространство, което крие заплахи за нашите деца и те могат да бъдат уязвими. Наш дълг е да изградим сигурна среда за тях“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.
От своя страна народният представител Христо Терзийски посочи: "Всички трябва да сме наясно, че наред с неоспоримите ползи, цифровите технологии крият и рискове, включително въздействието на интернет върху правото на децата на зачитане на личния живот и свободата за изразяване на мнение. Като дългогодишен служител на МВР и настоящ народен представител, това е моя основна кауза, за която ще продължавам да работя с непоколебима последователност“.
