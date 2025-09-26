В Кюстендил дават старт на конкурс за Справедливостта

© Фокус Архив Окръжен съд - Кюстендил, заедно с районните съдилища в Кюстендил и Дупница обявиха старта на шестото издание на Областния ученически конкурс "В страната на Справедливостта 2025 г.“, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Новото предизвикателство за креативността на учениците е категория "Фотография- Снимай Справедливостта“.



Останалите две категории са вече традиционни, доказали се във времето "Литературно творчество“ и "Изобразително изкуство“. Възрастовите групи са три: 1- 4 клас; 5- 7 клас и 8- 12 клас.



За участие в конкурса не се допускат работи, с които авторът е участвал в други конкурси, както и такива, които са плагиат, копие или част от работата на други автори. Творбите не трябва да са генерирани от изкуствен интелект.



Конкурсните материали трябва да бъдат получени най-късно до 3 ноември на адресите на Окръжен съд – Кюстендил или Районен съд – Дупница. Окръжен съд Кюстендил и Районен съд Кюстендил: Кюстендил 2500, ул. Гороцветна 31. Районен съд Дупница: Дупница 2600, ул. Николаевска 15.



Конкурсът е част от образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", през учебната 2025 / 2026 г. и се провежда със съдействието на Регионалното управление по образованието в Кюстендил.



Церемониите по награждаване на класираните участници ще се проведат на 20- ти ноември 2025 г., в Съдебната палата в гр. Кюстендил и на 21- ви ноември, в Съдебната палата в гр. Дупница.



В първите 5 издания на конкурса / 2020 - 2024 година / участваха над 550 ученици от училищата в област Кюстендил, като всяко дете получи награда. Сред целите на конкурса са: да поддържа вярата в правдата и справедливостта в съвременните български ученици; да повишава тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България; да формира правна грамотност и култура.