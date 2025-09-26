Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В Кюстендил дават старт на конкурс за Справедливостта
Автор: Венцислав Илчев 13:58Коментари (0)29
© Фокус
Архив
Окръжен съд - Кюстендил, заедно с районните съдилища в Кюстендил и Дупница обявиха старта на шестото издание на Областния ученически конкурс "В страната на Справедливостта 2025 г.“, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Новото предизвикателство за креативността на учениците е категория "Фотография- Снимай Справедливостта“.

Останалите две категории са вече традиционни, доказали се във времето "Литературно творчество“ и "Изобразително изкуство“. Възрастовите групи са три: 1- 4 клас; 5- 7 клас и 8- 12 клас.

За участие в конкурса не се допускат работи, с които авторът е участвал в други конкурси, както и такива, които са плагиат, копие или част от работата на други автори. Творбите не трябва да са генерирани от изкуствен интелект.

Конкурсните материали трябва да бъдат получени най-късно до 3 ноември на адресите на Окръжен съд – Кюстендил или Районен съд – Дупница. Окръжен съд Кюстендил и Районен съд Кюстендил:  Кюстендил 2500, ул. Гороцветна 31. Районен съд Дупница: Дупница 2600, ул. Николаевска 15.

Конкурсът е част от образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", през учебната 2025 / 2026 г. и се провежда със съдействието на Регионалното управление по образованието в Кюстендил.

Церемониите по награждаване на класираните участници ще се проведат на 20- ти ноември 2025 г., в Съдебната палата в гр. Кюстендил и на 21- ви ноември, в Съдебната палата в гр. Дупница.

В първите 5 издания на конкурса / 2020 - 2024 година / участваха над 550 ученици от училищата в област Кюстендил, като всяко дете получи награда. Сред целите на конкурса са: да поддържа вярата в правдата и справедливостта в съвременните български ученици; да повишава тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България; да формира правна грамотност и култура.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
12:54 / 25.09.2025
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
17:18 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
16:21 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: