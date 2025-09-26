ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|В Кюстендил дават старт на конкурс за Справедливостта
Останалите две категории са вече традиционни, доказали се във времето "Литературно творчество“ и "Изобразително изкуство“. Възрастовите групи са три: 1- 4 клас; 5- 7 клас и 8- 12 клас.
За участие в конкурса не се допускат работи, с които авторът е участвал в други конкурси, както и такива, които са плагиат, копие или част от работата на други автори. Творбите не трябва да са генерирани от изкуствен интелект.
Конкурсните материали трябва да бъдат получени най-късно до 3 ноември на адресите на Окръжен съд – Кюстендил или Районен съд – Дупница. Окръжен съд Кюстендил и Районен съд Кюстендил: Кюстендил 2500, ул. Гороцветна 31. Районен съд Дупница: Дупница 2600, ул. Николаевска 15.
Конкурсът е част от образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", през учебната 2025 / 2026 г. и се провежда със съдействието на Регионалното управление по образованието в Кюстендил.
Церемониите по награждаване на класираните участници ще се проведат на 20- ти ноември 2025 г., в Съдебната палата в гр. Кюстендил и на 21- ви ноември, в Съдебната палата в гр. Дупница.
В първите 5 издания на конкурса / 2020 - 2024 година / участваха над 550 ученици от училищата в област Кюстендил, като всяко дете получи награда. Сред целите на конкурса са: да поддържа вярата в правдата и справедливостта в съвременните български ученици; да повишава тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България; да формира правна грамотност и култура.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: