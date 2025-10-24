В Кюстендил честват създателя на Първата българска симфония

© Фокус Архив Читалище "Братство“ – Кюстендил ще отбележи 139 години от рождението на композитора Никола Атанасов и 113 години от създаването на Първата българска симфония, предаде "Фокус“. Тържеството ще се състои от 11.00 часа в залата на читалище "Пробуда“.



Никола Атанасов е сред големите имена в историята на българската музика и създател на първата българска симфония. Роден е на 25 октомври 1886 г. в Кюстендил. От ранна възраст проявява интерес към музиката, насърчен от своята майка. След завършване на Педагогическото училище в родния си град, през 1906 г. заминава за Загреб, където постъпва в Музикалното училище при Хърватския музикален институт. Там учи при някои от най-изявените хърватски композитори и музикални педагози.



Дипломната му работа – Симфония №1 в сол минор – остава в историята като първата българска симфония. В творчеството на Атанасов преобладава оркестровата музика. Той е автор на три симфонии, две увертюри и музикалната картина "Дойчин войвода“, както и на множество произведения за мандолинен оркестър, сред които пет китки от български народни песни, три сюити, три валса, "Ръченица“, "Арабеска“ и "Интермецо“.



Композиторът има и над 500 обработки и оркестрации на увертюри, химни и песни, както и камерни, хорови и солови творби. Сред най-известните му произведения са Симфония №1 и Трио за цигулка, виолончело и пиано.



Събитието в Кюстендил ще отдаде заслужено признание на делото на Никола Атанасов – творец, поставил основите на българската професионална симфонична музика.