В Кюстендил бе открит Дигитален център "Център@"
На официалното откриване присъстваха инж. Огнян Атанасов – кмет на Община Кюстендил, Димитър Велинов – председател на Общински съвет – Кюстендил, както и представители на агенции към Министерството на труда и социалната политика – бъдещи партньори в популяризирането на дейността на Центъра и информирането на социално уязвимите групи.
Директорът на Регионална библиотека "Ем. Попдимитров“ – Кюстендил, София Пейчева, благодари на Община Кюстендил , Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Кюстендил и Областен информационен център - Кюстендил за оказаната подкрепа при реализирането на проекта.
Основната цел на инициативата е да се повиши участието на населението в ученето през целия живот и социалното приобщаване чрез осигуряване на достъп до обучение в електронна среда. Дигиталните клубове функционират като точки за достъп до онлайн обучения, електронни ресурси и платформи за развитие на дигитални умения. В тях работят наставници, които подпомагат потребители, включително лица в неравностойно положение, по-възрастни граждани и хора с ограничени дигитални умения.
Дигитален център "Център@“ предоставя възможност за работа с модерна компютърна техника и интернет, участие в обучения и съдействие при използване на електронни услуги.
Центърът се намира в отдел "Технически науки“, бул. "Македония“ № 2, Дом на НТС – VI етаж и работи от понеделник до петък, от 9.00 до 19.00 часа. Той е част от националната мрежа от дигитални клубове, изградени по проект BG-RRP-1.024-0039-C01 "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, реализиран от Регионална библиотека "Ем. Попдимитров“ – Кюстендил. Проектът се финансира от Министерство на труда и социалната политика по Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент "Образование и умения“, с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU.
