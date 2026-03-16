Превантивна обработка срещу кърлежи започва на територията на община Кочериново, предаде. В периода от 16 до 20 март ще бъде извършена дезакаризация на тревните площи като част от мерките за осигуряване на по-безопасна среда за жителите и гостите на общината.От местната администрация уточняват, че обработката има за цел ограничаване на разпространението на инфекциозни заболявания, пренасяни от кърлежи, особено в началото на активния пролетен сезон.След третирането ще бъде въведен карантинен срок от 24 часа. За по-голяма информираност на гражданите на всяко обработено място ще бъдат поставени указателни табели, на които ще бъдат посочени датата и часът на извършената обработка, както и продължителността на карантинния период.От Община Кочериново допълват, че при неблагоприятни атмосферни условия е възможно графикът за третиране на тревните площи да бъде променен.От администрацията призовават жителите да спазват указанията на поставените табели и да проявяват отговорност към опазването на околната среда и собственото си здраве.