ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кочериново започва борбата с кърлежите
© ФОКУС
От местната администрация уточняват, че обработката има за цел ограничаване на разпространението на инфекциозни заболявания, пренасяни от кърлежи, особено в началото на активния пролетен сезон.
След третирането ще бъде въведен карантинен срок от 24 часа. За по-голяма информираност на гражданите на всяко обработено място ще бъдат поставени указателни табели, на които ще бъдат посочени датата и часът на извършената обработка, както и продължителността на карантинния период.
От Община Кочериново допълват, че при неблагоприятни атмосферни условия е възможно графикът за третиране на тревните площи да бъде променен.
От администрацията призовават жителите да спазват указанията на поставените табели и да проявяват отговорност към опазването на околната среда и собственото си здраве.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Спортното училище в Кюстендил събра треньори на обучение по съвре...
13:00 / 15.03.2026
Празникът на качамака събра жители и гости в село Ябълково
12:58 / 15.03.2026
Разкриха канал за контрабандно месо край Ихтиман
16:06 / 14.03.2026
Абитуриенти поканиха кмета на Симитли на своя бал
10:19 / 14.03.2026
Кюстендил избира пролетната си девойка
08:43 / 14.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.