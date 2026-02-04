Разделното събиране на биоразградими отпадъци стартира на територията на община Кочериново, предадеПредстои поставянето на специални контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци – хранителни и зелени. Инициативата обхваща общинския център Кочериново и селата Бараково, Мурсалево, Пороминово и Стоб.Събраните биоотпадъци ще бъдат третирани в специализирана инсталация, където ще се преработват в енергия и компост, предназначен за земеделие и озеленяване.С предприетата мярка общината цели да намали количеството депонирани отпадъци и да насърчи отговорното отношение към разделното събиране.