Община Кочериново обяви, че отменя предварително подготвеното тържествено запалване на коледните светлини, предаде "Фокус“. Събитието трябваше да се състои на 6 декември от 17.30 часа на площад "Трети март“ и да включва музикално-светлинно шоу, народни песни, рецитиране на стихотворения и коледен театър.

Причината за отмяната е кончината на кмета на село Бараково – Стойчо Стойчев.

От общинската администрация изказаха своите най-искрени съболезнования към семейството, близките и жителите на селото. "Загубихме човек, който с отдаденост и грижа работеше за развитието на своята общност“, посочват от Община Кочериново.