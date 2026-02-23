ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кочериново отчетоха сериозен инфраструктурен напредък
В образованието и социалната сфера са реализирани проекти с пряко отражение върху качеството на живот. Осигурени са 908 434,14 лева за ремонт на ДГ "Ален Мак“, обновена е спортната площадка в СУ "Христо Ботев“, а също е внесен проект за подкрепа на ученици с изявени таланти.
Активна дейност се отчита и в културния сектор. Проведени са театрални, литературни и изложбени прояви с участието на местни творци, както и инициативи на детската театрална школа към НЧ "Пробуда-1919“. Подписан е договор с Национален фонд "Култура“ на стойност близо 80 хил. лева за реализиране на местни културни политики. През 2025 година в село Пороминово са разкрити останките от храм на тракийското божество Сабазий.
Продължава изпълнението на проектите "Иновативни здравно-социални услуги“ и "Топъл обяд“, както и реконструкцията на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски“. Назначени са 97 лични асистенти и още 7 лица по програма "Асистентска подкрепа“.
В ход са и проекти за модернизация на уличното осветление на стойност 1 093 678,48 лева, енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с бюджет до 1 536 771,25 лева, както и изграждане на фотоволтаична система и осигуряване на електрическо превозно средство за социални услуги.
В инфраструктурен план е подписано споразумение с МРРБ за рехабилитация на общински път KNL3087 (Стоб – Пороминово) на стойност 1 904 025 лева. Приключили са ремонти на улици в няколко населени места, подписан е договор за реконструкция на ул. "Септемврийска слава“ в село Мурсалево, а осигурено е и финансиране от 674 594 лева за аварийно укрепване на прага на моста над река Струма.
