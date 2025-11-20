Община Кочериново е разработила проект за футболно игрище , съблекалня и площадка за фитнес на открито, предаде. Проектното предложение е внесено в Министерството на младежта и спорта и се очаква финансиране по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти. Стойността е 874 500 лева. Предвидено е 10% съфинансиране от общата сума.Предвидени са строително-монтажни работи; доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, пряко свързани с функционирането на спортния обект.Програмата дава реален шанс за развитие на спорта на местно ниво и създава по-добри условия за физическа активност на българските граждани.